Squads Auckland Aces vs Northern Districts T20 Super Smash 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashok Adithya
bowler
Bell Xavier
no information yet
Fletcher Cam
wicket keeper
Brown Josh
batsman
Gulati Rohit
no information yet
Brown Joshua
no information yet
Guptill Martin
batsman
Carter Joe
batsman
Harrison Ryan
all rounder
Clarke Katene
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Clarke Kristian
batsman
Johal Harjot
no information yet
Cooper HR
batsman
Jones A
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Keene Simon
batsman
Gibson Zak
bowler
Olliver Angus
no information yet
Hampton Brett
all rounder
Phillips Dale
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Singh Samrath
no information yet
Kuggeleijn Scott
all rounder
Solia Sean
all rounder
Lellman Fergus
batsman
Stackpole Lachlan
no information yet
Pomare Ben
wicket keeper
Watson Luke Douglas
no information yet
Popli Bharat
batsman
Match has not started yet