Squads Auckland Aces vs Northern Districts T20 Super Smash 27.12.2026

T20

Auckland

AUC
AUC
NOR
NOR

Playing

AUC
AUC
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Fletcher Cam

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Gulati Rohit

no information yet

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Harrison Ryan

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Johal Harjot

no information yet

Cooper HR

batsman

Jones A

no information yet

Olliver Angus

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Singh Samrath

no information yet

Kuggeleijn Scott

all rounder

Solia Sean

all rounder

Stackpole Lachlan

no information yet

Pomare Ben

wicket keeper

Watson Luke Douglas

no information yet

Bench

AUC
AUC
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet