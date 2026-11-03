Squads Central Stags vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 27.12.2026

T20

Napier

CST
CST
WFI
WFI

Playing

CST
CST
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Abbas Muhammad

all rounder

Bruce Tom

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Jackson Oscar

all rounder

Foxcroft Dean

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

McLachlan Callum

wicket keeper

Morgan Sam

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Paranjpe Amogh

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Young Will

batsman

Severin Gareth

wicket keeper

Bench

CST
CST
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet