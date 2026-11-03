Squads Central Stags vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bracewell Doug
all rounder
Abbas Muhammad
all rounder
Bruce Tom
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Clark William
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Clarkson Josh
all rounder
Dudding Liam Raymond
bowler
Cleaver Dane
wicket keeper
Greenwood Nick
batsman
Field Joey
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Jackson Oscar
all rounder
Foxcroft Dean
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
McLachlan Callum
wicket keeper
Lennox Jayden
bowler
Milne Adam
bowler
Patel Ajaz
bowler
Morgan Sam
no information yet
Randell Brett
bowler
Mycock Sam
no information yet
Schaw Angus
bowler
Paranjpe Amogh
no information yet
Schmulian Bradley
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Tickner Blair
bowler
Robinson Tim
batsman
Toole Raymond
bowler
Sears Ben
bowler
Young Will
batsman
Severin Gareth
wicket keeper
Match has not started yet