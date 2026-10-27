Squads Chhattisgarh vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

CHH
CHH
GOA
GOA

Playing

CHH
CHH
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Kerkar Eknath

wicket keeper

Painkra Prashant

no information yet

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Bench

CHH
CHH
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet