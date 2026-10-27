Squads Chhattisgarh vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Alemao Felix Bernado
bowler
Butte Jivesh
all rounder
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Chandraker Shashank
wicket keeper
Bakhale Kashyap
batsman
Chouhan Ashish
batsman
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Hurkat Sanidhya
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kerkar Eknath
wicket keeper
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Sawkar Tunish
bowler
Painkra Prashant
no information yet
Siddharth KV
batsman
Singh Gagandeep
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Singh Harpreet
batsman
Tari Shubham
no information yet
Singh Shubham
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Tripathi Rahul
batsman
Thakur Aayush Singh
bowler
Wagha Misal Darshan
all rounder
Tiwari Rishabh
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet