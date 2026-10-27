Squads Delhi vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Joshi Gaurav
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Dhull Yash
batsman
Khan Nawaz
no information yet
Lakra Dev
all rounder
Kumar Babul
bowler
Rana Harshit
bowler
Kumar Sachin
no information yet
Rawat Anuj
wicket keeper
Nigrodh Sharman
no information yet
Saini Navdeep
bowler
Parmar Anujit
no information yet
Sangwan Pradeep
bowler
Raj Akash Bibhuti
batsman
Sharma Ishant
bowler
Raj Harsh Mukesh
bowler
Sharma Kshitiz
batsman
Raj Malay Mritunjay
all rounder
Sharma Suyash
bowler
Saket Abhijeet
bowler
Sharma Vaibhav
bowler
Saurabh Bipin
wicket keeper
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Ankit Indrasan
no information yet
Sidhu Jonty
batsman
Singh Harsh
batsman
Singh Himmat
batsman
Singh Paramjit
no information yet
Thareja Lakshay
wicket keeper
Singh Piyush
bowler
Tyagi Harsh
bowler
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Vashisth Shivank
bowler
Singh Sachin Kumar
all rounder
Vijayran Pranshu
all rounder
Yadav Amod Kamal
bowler
Yadav Lalit
all rounder
Yadav Krishna
no information yet
Match has not started yet