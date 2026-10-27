Squads Delhi vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

DEL
DEL
BIH
BIH

Playing

DEL
DEL
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Joshi Gaurav

no information yet

Dhull Yash

batsman

Khan Nawaz

no information yet

Lakra Dev

all rounder

Kumar Sachin

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

Nigrodh Sharman

no information yet

Parmar Anujit

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Ankit Indrasan

no information yet

Singh Paramjit

no information yet

Thareja Lakshay

wicket keeper

Vijayran Pranshu

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Yadav Krishna

no information yet

Bench

DEL
DEL
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet