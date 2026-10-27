Squads Delhi vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Chahal Yuzvendra
bowler
Dhull Yash
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Lakra Dev
all rounder
Kumar Aman
bowler
Rana Harshit
bowler
Kumar Ankit
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Kumar Sumit
no information yet
Saini Navdeep
bowler
Mishra Amit
bowler
Sangwan Pradeep
bowler
Rana Himanshu
batsman
Sharma Ishant
bowler
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Sharma Kshitiz
batsman
Shandilya Mayank
all rounder
Sharma Suyash
bowler
Sharma Mohit
bowler
Sharma Vaibhav
bowler
Sharma Rohit
wicket keeper
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Sharma Yashu
batsman
Sidhu Jonty
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Singh Himmat
batsman
Tewatia Rahul
all rounder
Thareja Lakshay
wicket keeper
Tyagi Harsh
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Vijayran Pranshu
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet