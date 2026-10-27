Squads Delhi vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

DEL
DEL
HAR
HAR

Playing

DEL
DEL
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

Dhull Yash

batsman

Kamboj Anshul

all rounder

Lakra Dev

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Kumar Sumit

no information yet

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Sharma Rohit

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Thareja Lakshay

wicket keeper

Vijayran Pranshu

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

DEL
DEL
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet