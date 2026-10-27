Squads Delhi vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

DEL
DEL
RAI
RAI

Playing

DEL
DEL
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Dhull Yash

batsman

Lakra Dev

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Thareja Lakshay

wicket keeper

Vijayran Pranshu

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

DEL
DEL
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet