Squads Delhi vs Railways T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Chaubey Shubham
batsman
Badoni Ayush
batsman
Chaudhary Shivam
batsman
Dhull Yash
batsman
Choudhary Raj Kamal
batsman
Lakra Dev
all rounder
Kumar Susheel
bowler
Rana Harshit
bowler
Kushwah Nishant
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Pandey Akash
bowler
Saini Navdeep
bowler
Pandey Akshat R
bowler
Sangwan Pradeep
bowler
Saif Mohammad
batsman
Sharma Ishant
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Sharma Kshitiz
batsman
Sharma Karn
bowler
Sharma Suyash
bowler
Sharma Rahul
bowler
Sharma Vaibhav
bowler
Singh Pratham
batsman
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Vivek
all rounder
Sidhu Jonty
batsman
Singh Yuvraj
batsman
Singh Himmat
batsman
Thareja Lakshay
wicket keeper
Tyagi Harsh
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Vijayran Pranshu
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet