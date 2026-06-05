Squads Gloucestershire vs Middlesex T20 T20 Blast, Women 05.06.2026

T20

GLO
GLO

161

MID
MID

192

Playing

GLO
GLO
MID
MID
First TeamSecond Team
Halliday Becca

no information yet

Ahearne Megan

no information yet

Whybrow Abbie

wicket keeper

Munday Amelie

no information yet

Hughes Scarlett

wicket keeper

Cant Georgina

no information yet

Pearson Sarah

no information yet

Geach Emily

all rounder

Patel Izzy

all rounder

Davis Hannah

all rounder

Storrar Izzy

no information yet

Judge Layla

no information yet

Daniels Liv

no information yet

Solomon Victoria

no information yet

Routledge Issy

no information yet

Patel Ananya

no information yet

Bird Alice

batsman

Downer Artemis

no information yet

Bench

GLO
GLO
MID
MID
First TeamSecond Team
Barnard Chloe

no information yet

Blofield Jenny

no information yet

Belcher Cailin

no information yet

Cambampaty Rachana

no information yet

Bhat Bhoomika

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Bryan Abi

no information yet

Dowse Ariana

wicket keeper

Bull Lucy

no information yet

Francis Hannah R

all rounder

Feast Daisy

no information yet

Irving Georgia

no information yet

Hazell Jess

no information yet

Kibler Olivia

no information yet

Herring Bella

no information yet

Hill Alice

no information yet

Jones Katie

wicket keeper

Porter Lucy

all rounder

Rogers Mia

wicket keeper

Macleod Lissy

no information yet

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Moledina Laila

no information yet

Turner Lauren

no information yet

Tyson Bex

no information yet

Reddy Prarthana

no information yet

Whitmore Alice

no information yet

Smith-Graham Sophie

no information yet

Story Melissa

no information yet

White Maddie

no information yet