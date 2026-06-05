Squads Gloucestershire vs Middlesex T20 T20 Blast, Women 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Halliday Becca
no information yet
Horley Saskia
batsman
Ahearne Megan
no information yet
Whybrow Abbie
wicket keeper
Munday Amelie
no information yet
Hughes Scarlett
wicket keeper
Cant Georgina
no information yet
Pearson Sarah
no information yet
Geach Emily
all rounder
Pindoria Riva
bowler
Patel Izzy
all rounder
Davis Hannah
all rounder
Storrar Izzy
no information yet
Judge Layla
no information yet
Daniels Liv
no information yet
Solomon Victoria
no information yet
Hill Alice Victoria
all rounder
Routledge Issy
no information yet
Phillips Charlotte Rose
bowler
Patel Ananya
no information yet
Bird Alice
batsman
Downer Artemis
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Barnard Chloe
no information yet
Blofield Jenny
no information yet
Belcher Cailin
no information yet
Cambampaty Rachana
no information yet
Bhat Bhoomika
no information yet
Dattani Naomi
all rounder
Brewer Chloe
batsman
Dissanayake Anisha Kulendri
batsman
Bryan Abi
no information yet
Dowse Ariana
wicket keeper
Bull Lucy
no information yet
Francis Hannah R
all rounder
Dolman Katie
bowler
Gole Gayatri
bowler
Feast Daisy
no information yet
Irving Georgia
no information yet
Hazell Jess
no information yet
Kibler Olivia
no information yet
Herring Bella
no information yet
Miles Natasha
batsman
Hill Alice
no information yet
Patel Sonali
bowler
Jones Katie
wicket keeper
Porter Lucy
all rounder
Macleod Alice
batsman
Rogers Mia
wicket keeper
Macleod Lissy
no information yet
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Moledina Laila
no information yet
Trussler Finty
batsman
Phillips Charley
batsman
Turner Lauren
no information yet
Phillips Charlotte
all rounder
Tyson Bex
no information yet
Reddy Prarthana
no information yet
Tyson Rebecca
bowler
Skelton Chloe
bowler
Whitmore Alice
no information yet
Smith-Graham Sophie
no information yet
Wolfe Katie
bowler
Story Melissa
no information yet
Surenkumar Amuruthaa
bowler
White Maddie
no information yet