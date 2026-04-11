Amuruthaa Surenkumar

Amuruthaa Surenkumar

bowler

Full name:Amuruthaa Surenkumar
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Manchester Super Giants

Warwickshire Women

Amuruthaa Surenkumar Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

The Hundred

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Finn, Steven

Finn, Steven

Tongue, Josh

Tongue, Josh

Buttler, Jos

Buttler, Jos

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Rabada, Kagiso

Rabada, Kagiso

Brathwaite, Carlos

Brathwaite, Carlos

Hartley, Tom

Hartley, Tom

Raine, Ben

Raine, Ben