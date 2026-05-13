Amelie Munday

Amelie Munday

Full name:Amelie Munday
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Somerset Women

Amelie Munday Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

Robbins, Mollie

Robbins, Mollie

Corney, Emma

Corney, Emma

Knight, Heather

Knight, Heather

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Holland, Niamh

Holland, Niamh

Anderson, Ellie

Anderson, Ellie