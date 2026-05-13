One-Day Cup, Women
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
Durham vs Somerset
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
Somerset vs Hampshire
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
|Full name:
|Amelie Munday
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
T20 Blast, Women
SOM
159
HAM
159
T20 Blast, Women
WAR
166
SOM
167
T20 Blast, Women
SOM
177
YOR
138
T20 Blast, Women
LAT
138
SOM
137
T20 Blast, Women
SUR
153
SOM
154
T20 Blast, Women
SOM
126
WAR
123
T20 Blast, Women
SOM
155
DUR
158
T20 Blast, Women
SOM
148
SUR
152
T20 Blast, Women
YOR
210
SOM
199
T20 Blast, Women
ESS
177
SOM
178
T20 Blast, Women
BLA
122
SOM
118
T20 Blast, Women
SOM
122
ESS
163
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
196
DER
177
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
SUS
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
KEN
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLO