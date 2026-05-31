Match details Sussex Sharks vs Glamorgan T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

SUS
SUS

166

GLA
GLA

167

Match Info

Match:T20 Blast, League 2, Women 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Sunday, July 12, 2026
Toss:Sussex Sharks won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 31, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Sharks Squad

Players
BenchAdams Mollie, Beck SA, Buckle Anna, Champion Maya, Collis Izzy, Curling Lottie, Doherty Kali-Ann, Gentry Indigo, Gibb Daisy, Green Chiara Marisa, Harman Nancy, Harvey Beth, Johnson Bella, Joseph Tia, Khan Regina Suddahazai Isabella, King Rachel, Lee Ava Georgina, Lewis Anna, Mullan Daisy, Mullins Faye, Mullins Hope, Noakes Alice, Norgrove Abigale, O'Neill Eve, Patil Shristi, Pedley Georgie, Phillipson EF, Stanley Talitha, Taylor Maisie, Taylor Mary, Taylor Millie, Tulloch Poppy, Western Lucy, Westley Jasmine, Wilkinson Phoebe

Glamorgan Squad

Players
BenchAnderson Ellie, Burke Emily, Chatterji Priyanaz, Clements Lydia, Cobb Katy, Ellis Bea, Ellis Bethan, Evans Rose, Freeborn Abbey, Freeman Abbey, Gammon Bethan, Halliday Rebecca, Holland Niamh, Jackson Eve, Janczewski Megan, Jeanes Daisy, Jones Emma, Lambert Charlotte, Marlow Emma, McColl Megan, Parfitt Georgia Louise, Parfitt Lauren, Phillips Sara, Porter Gemma, Reid Nicole, Scarborough Charlotte, Scott Lizzie, Shahabdeen Mariam, Sharman Flo, Shearn Anna Mae, Sturge Megan, Thomas Libby, Thomson Isla, Vukusic Erin, Walker Poppy, Wheeler Amy

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet