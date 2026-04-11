Emma Kate Marlow

Emma Kate Marlow

all rounder

Full name:Emma Kate Marlow
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham Women

Glamorgan Women

Emma Kate Marlow Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Dobson, Leah

Dobson, Leah

Levick, Katie

Levick, Katie

Filer, Lauren

Filer, Lauren

Bates, Suzie

Bates, Suzie

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Trotter, Laura

Trotter, Laura

Robson, Harriet

Robson, Harriet

Heath, Bess

Heath, Bess

Rodgers, Mia

Rodgers, Mia