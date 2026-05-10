One-Day Cup, League 2, Women
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
bowler
|Full name:
|Amy Wheeler
|League
|T20
|Matches
|2
|Innings
|2
|Overs
|6.0
|Balls
|-
|Maidens
|1
|Runs
|33
|Wickets
|2
|Avg
|16.5
|SR
|18
|Eco
|5.5
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|2
|Innings
|1
|Not outs
|1
|Runs
|7
|Balls Faced
|2
|Avg
|0
|SR
|350
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|7
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
One-Day Cup, Women
BLA
DUR
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
One-Day Cup, Women
BLA
SOM
One-Day Cup, Women
HAM
BLA
One-Day Cup, Women
BLA
ESS
T20 Blast, Women
BLA
181
YOR
179
T20 Blast, Women
LAT
162
BLA
163
T20 Blast, Women
WAR
158
BLA
159
T20 Blast, Women
BLA
153
DUR
156
T20 Blast, Women
BLA
151
WAR
140
T20 Blast, Women
BLA
135
LAT
120
T20 Blast, Women
ESS
136
BLA
137
T20 Blast, Women
BLA
121
SUR
155
T20 Blast, Women
DUR
148
BLA
147
T20 Blast, Women
HAM
151
BLA
128
T20 Blast, Women
BLA
122
SOM
118
T20 Blast, Women
YOR
122
BLA
(19 ov.) 123/7
T20 Blast, Women
SUR
105
BLA
106
T20 Blast, Women
BLA
118
DUR
117