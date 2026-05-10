Amy Wheeler

Amy Wheeler

bowler

Full name:Amy Wheeler

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

The Blaze Women

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs6.0
Balls-
Maidens1
Runs33
Wickets2
Avg16.5
SR18
Eco5.5
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs1
Runs7
Balls Faced2
Avg0
SR350
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest7
Hundreds0

Amy Wheeler Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

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Knowling-Davies, Rhiannon

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Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

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Perry, Ellyse

Groves, Josie

Groves, Josie

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine