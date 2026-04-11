Emma Jones

One-Day Cup, Women
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
WAR
337
SUR
389
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
SUR
193
YOR
185
The Blaze vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
BLA
148
LAT
223
Surrey vs Durham
One-Day Cup, Women
SUR
258
DUR
256
Yorkshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
YOR
280
BLA
210
Essex vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ESS
213
BLA
215
Somerset vs Surrey
One-Day Cup, Women
SOM
337
SUR
201
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
BLA
303
WAR
302
Hampshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
HAM
272
SUR
259
Durham vs The Blaze
One-Day Cup, Women
DUR
148
BLA
240
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
BLA
166
SUR
164
Surrey vs Essex
One-Day Cup, Women
SUR
229
ESS
227
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
Surrey vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
SUR
250
LAT
246
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
The Blaze vs Durham
One-Day Cup, Women
BLA
DUR
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
The Blaze vs Somerset
One-Day Cup, Women
BLA
SOM
Hampshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
HAM
BLA
The Blaze vs Essex
One-Day Cup, Women
BLA
ESS