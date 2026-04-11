Emma Jones

Emma Jones

Full name:Emma Jones
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Surrey Women

The Blaze Women

Trent Rockets Women

Emma Jones Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Wraith, Natasha

Wraith, Natasha

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo