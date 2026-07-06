Squads Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 06.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Acharya Jeswanth
batsman
Agarwal Mayank
batsman
Bhandage Manoj
all rounder
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Dubey Praveen
bowler
Ahuja Suraj
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Appanna Lochan
bowler
Khan Wahid Faizan
no information yet
Ashraf Sarfaraz
batsman
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Chethan LR
wicket keeper
Christie Aaron
wicket keeper
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Deshpande Pavan
batsman
Sharath BR
wicket keeper
Gaurav
no information yet
Sharath Srinivas
wicket keeper
Goyal Aditya
bowler
Shekhawat Prithviraj
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Shetty Abhilash
bowler
Jain Prateek
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Khan Aman Hakim
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Khan Mohsin
all rounder