Squads Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters T20 T20 Maharaja Trophy 06.07.2026

T20

GUL
GUL

164

BBL
BBL

176

Playing

GUL
GUL
BBL
BBL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GUL
GUL
BBL
BBL
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Ahuja Suraj

wicket keeper

Khan Wahid Faizan

no information yet

Chethan LR

wicket keeper

Christie Aaron

wicket keeper

Sharath BR

wicket keeper

Gaurav

no information yet

Sharath Srinivas

wicket keeper

Hegde Shubhang

all rounder

Shrijith KL

wicket keeper

Khan Mohsin

all rounder