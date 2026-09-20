Squads Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games, Women 22.09.2026

T20i

BAN
BAN
PAK
PAK

Playing

BAN
BAN
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Akter Shorna

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Hani Umme

bowler

Jabeen Saira

no information yet

Naseer Eman

no information yet

Riaz Aliya

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Sana Fatima

all rounder

Bench

BAN
BAN
PAK
PAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet