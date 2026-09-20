Squads Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games, Women 22.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhter Supta Sharmin
batsman
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Akter Marufa
bowler
Bilal Humna
batsman
Akter Nahida
bowler
Fatima Eyman
batsman
Akter Shorna
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Hani Umme
bowler
Ferdous Juairiya
bowler
Hassan Tuba
bowler
Khan Rabeya
bowler
Jabeen Saira
no information yet
Khatun Fahima
bowler
Naseer Eman
no information yet
Khatun Sultana
bowler
Riasat Momina
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Riaz Aliya
all rounder
Mostari Sobhana
batsman
Rubab Tasmia
no information yet
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Sana Fatima
all rounder
Sultana Sharmin
batsman
Sandhu Nashra
bowler
Trisha Fariha Islam
bowler
Zafar Ayesha
batsman
Match has not started yet