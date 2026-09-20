Match details Bangladesh vs Pakistan T20i T20 Asian Games, Women 22.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games, Women 2026
|Date:
|Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, September 22, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bangladesh Squad
|Players
|Akhter Supta Sharmin, Akter Marufa, Akter Nahida, Akter Shorna, Dola Dilara Akter, Ferdous Juairiya, Khan Rabeya, Khatun Fahima, Khatun Sultana, Maghla Shanjida Akther, Mostari Sobhana, Sultana Joty Nigar, Sultana Sharmin, Trisha Fariha Islam
|Bench
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Ali Siddiqi Muneeba, Bilal Humna, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hani Umme, Hassan Tuba, Jabeen Saira, Naseer Eman, Riasat Momina, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Zafar Ayesha, Zulfiqar Shawaal
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet