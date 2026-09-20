Match details Pakistan vs Hong Kong, China T20i T20 Asian Games 28.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games 2026
|Date:
|Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, September 28, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Ahmed Abrar, Ali Haider, Ayub Saim, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Javed Akif, Khan Usman, Masood Saad, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Moqim Sufyan, Nawaz Hasan, Raza Ali, Sadaqat Maaz, Samad Abdul
|Bench
|no information yet
Hong Kong, China Squad
|Players
|Ghazanfar Mohammad, Hayat Babar, Hussain Rajab, Khan Anas, Khan Ehsan, Khan Hafeez, Khan Nizakat, Mathur Shiv, Mohammad Hassan Khan, Murtaza Yasim, Rana Nasrulla, Rath Anshy, Shukla Ayush, Waheed Mohammad, Wasif Shahid
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet