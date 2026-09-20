Match details Pakistan vs Hong Kong, China T20i T20 Asian Games 28.09.2026

T20i

PAK
PAK
HKG
HKG

Match Info

Match:T20 Asian Games 2026
Date:Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, September 28, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersAhmed Abrar, Ali Haider, Ayub Saim, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Javed Akif, Khan Usman, Masood Saad, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Moqim Sufyan, Nawaz Hasan, Raza Ali, Sadaqat Maaz, Samad Abdul
Benchno information yet

Hong Kong, China Squad

PlayersGhazanfar Mohammad, Hayat Babar, Hussain Rajab, Khan Anas, Khan Ehsan, Khan Hafeez, Khan Nizakat, Mathur Shiv, Mohammad Hassan Khan, Murtaza Yasim, Rana Nasrulla, Rath Anshy, Shukla Ayush, Waheed Mohammad, Wasif Shahid
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet