Squads Pakistan vs Hong Kong, China T20i T20 Asian Games 28.09.2026

T20i

PAK
PAK
HKG
HKG

Playing

PAK
PAK
HKG
HKG
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Hussain Rajab

all rounder

Khan Anas

batsman

Khan Usman

batsman

Khan Nizakat

all rounder

Masood Saad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Murtaza Yasim

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Nawaz Hasan

no information yet

Rath Anshy

batsman

Raza Ali

batsman

Sadaqat Maaz

all rounder

Wasif Shahid

wicket keeper

Bench

PAK
PAK
HKG
HKG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet