Squads Pakistan vs Hong Kong, China T20i T20 Asian Games 28.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Abrar
bowler
Ghazanfar Mohammad
bowler
Ali Haider
bowler
Hayat Babar
batsman
Ayub Saim
batsman
Hussain Rajab
all rounder
Daniyal Ahmad
bowler
Khan Anas
batsman
Farhan Sahibzada
batsman
Khan Ehsan
bowler
Javed Akif
bowler
Khan Hafeez
batsman
Khan Usman
batsman
Khan Nizakat
all rounder
Masood Saad
all rounder
Mathur Shiv
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Mohammad Hassan Khan
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Murtaza Yasim
all rounder
Moqim Sufyan
no information yet
Rana Nasrulla
bowler
Nawaz Hasan
no information yet
Rath Anshy
batsman
Raza Ali
batsman
Shukla Ayush
bowler
Sadaqat Maaz
all rounder
Waheed Mohammad
bowler
Samad Abdul
batsman
Wasif Shahid
wicket keeper
Match has not started yet