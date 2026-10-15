Squads New Zealand vs India T20i T20 Series New Zealand vs India 22.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Chakravarthy Varun
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Dhir Naman
bowler
Chapman Mark
batsman
Dube Shivam
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Iyer Shreyas
batsman
Duffy Jacob
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Foulkes Zak
batsman
Patel Axar
all rounder
Henry Matt
bowler
Reddy Nithish
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Samson Sanju
wicket keeper
Jamieson Kyle
bowler
Sharma Abhishek
all rounder
Milne Adam
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Phillips Glenn
all rounder
Varma Tilak
batsman
Santner Mitchell
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Yadav Mayank
bowler
Smith Nathan
bowler
Yadav Prince
batsman
Match has not started yet