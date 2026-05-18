Squads Japan vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Abhishek
all rounder
Ani Ryan
all rounder
Gou Ito-Davis Benjamin
no information yet
Bau Sese
batsman
Hinze Charles
no information yet
Charlie Michael
bowler
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Frank Gaba
batsman
Mccomb Declan
all rounder
Kariko John
bowler
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Morea Kabua
bowler
Rahman Esam
no information yet
Nao Alei
bowler
Ravichandran Sabaorish
all rounder
Nou Patrick
bowler
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Oru Aue
all rounder
Samad Abdul
no information yet
Pala Ura Tony
wicket keeper
Ray Boio
batsman
Slater Shoma
no information yet
Siaka Lega
batsman
Takahashi Ibrahim
all rounder
Vala Asadollah
all rounder
Taniyama Makoto
bowler
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper