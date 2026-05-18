Squads Japan vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026

T20i

JAP
JAP

121

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95

Playing

JAP
JAP
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no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAP
JAP
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First TeamSecond Team
Anand Abhishek

all rounder

Ani Ryan

all rounder

Gou Ito-Davis Benjamin

no information yet

Bau Sese

batsman

Hinze Charles

no information yet

Frank Gaba

batsman

Mccomb Declan

all rounder

Miyauchi Wataru

wicket keeper

Rahman Esam

no information yet

Nao Alei

bowler

Sakurano-Thomas Reo

no information yet

Oru Aue

all rounder

Samad Abdul

no information yet

Pala Ura Tony

wicket keeper

Ray Boio

batsman

Slater Shoma

no information yet

Siaka Lega

batsman

Vala Asadollah

all rounder