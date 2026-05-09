Squads Japan vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Abhishek
all rounder
Allan Jarryd
wicket keeper
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Kaltapau Junior Paul
batsman
Rahman Esam
no information yet
Mansale Andrew
batsman
Gou Ito-Davis Benjamin
no information yet
Matautaava Patrick
all rounder
Ravichandran Sabaorish
all rounder
Nalisa Williamsing
bowler
Takahashi Ibrahim
all rounder
Nipiko Nalin
all rounder
Mccomb Declan
all rounder
Rasu Joshua
all rounder
Hinze Charles
no information yet
Tommy Clement
batsman
Venables Nicholas
no information yet
Slater Shoma
no information yet
Wotu Darren
bowler
Samad Abdul
no information yet
Wotu Wamejo
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Cutler Timothy
bowler
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Lekai Roderick
batsman
Taniyama Makoto
bowler
Viraliliu Bettan Ala
wicket keeper