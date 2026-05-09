Squads Japan vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026

T20i

JAP
JAP

123

VAN
VAN

93

Playing

JAP
JAP
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Anand Abhishek

all rounder

Allan Jarryd

wicket keeper

Rahman Esam

no information yet

Gou Ito-Davis Benjamin

no information yet

Nipiko Nalin

all rounder

Mccomb Declan

all rounder

Rasu Joshua

all rounder

Hinze Charles

no information yet

Venables Nicholas

no information yet

Slater Shoma

no information yet

Samad Abdul

no information yet

Bench

JAP
JAP
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Miyauchi Wataru

wicket keeper

Sakurano-Thomas Reo

no information yet