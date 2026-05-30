Squads Kenya vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Sukhdeep
all rounder
Mohamed Ouattara
no information yet
Oluoch Lucas
bowler
Roland Gouegouri
no information yet
Hirani Nitish
all rounder
Djakaridja Ouattara
no information yet
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Hermann Kouassi
no information yet
Karim Irfan
wicket keeper
Issouf Ouattara
no information yet
Gondaria Dhiren
batsman
Issiaka Dosso
no information yet
Langat Peter
bowler
Mimi Alex
no information yet
Bhudia Sachin
all rounder
Aziz Kone
no information yet
Gill Sachin
batsman
Nagnama Kone
no information yet
Ngoche Shem
all rounder
Dje Claude
no information yet
Patel Vishil
bowler
Ibrahim Maiga
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Mutua Francis Muia
bowler
Dimitri Pamba
no information yet
Patel Rakep
batsman
Kouakou Wilfried
no information yet
Patel Subham
no information yet
Roger Assouan
no information yet