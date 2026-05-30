Squads Kenya vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026

T20i

KEN
KEN

19

IVO
IVO

18

Playing

KEN
KEN
IVO
IVO
First TeamSecond Team
Singh Sukhdeep

all rounder

Mohamed Ouattara

no information yet

Roland Gouegouri

no information yet

Hirani Nitish

all rounder

Djakaridja Ouattara

no information yet

Hermann Kouassi

no information yet

Karim Irfan

wicket keeper

Issouf Ouattara

no information yet

Issiaka Dosso

no information yet

Mimi Alex

no information yet

Bhudia Sachin

all rounder

Aziz Kone

no information yet

Nagnama Kone

no information yet

Ngoche Shem

all rounder

Dje Claude

no information yet

Ibrahim Maiga

no information yet

Bench

KEN
KEN
IVO
IVO
First TeamSecond Team
Dimitri Pamba

no information yet

Kouakou Wilfried

no information yet

Patel Subham

no information yet

Roger Assouan

no information yet