Match details Mongolia vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 14.10.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 2026
|Date:
|Monday, October 05, 2026 - Wednesday, October 14, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, October 14, 2026 01:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Mongolia Squad
Myanmar Squad
|Players
|Aung Htet Lin, Aung Myat Thu, Aung Thu Ya, Aye Khin, Danu Paing, Htun Nay Lin, Ko Aung Ko, Ko SwannHtet Ko, Maw Lwin, Oo Htet Lin, Soe Nyein Cham, Thu Ko Ko Lin, Tun Ye Naing, Wai Pyae Phyo
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet