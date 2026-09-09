Squads Mongolia vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 14.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amarmend Temullen
no information yet
Aung Htet Lin
bowler
Bat-Yalalt Namsrai
all rounder
Aung Myat Thu
batsman
Batjargal Turbold
no information yet
Aung Thu Ya
wicket keeper
Batkhuyag Enkhbat
no information yet
Aye Khin
batsman
Ganbold Gandemberel
no information yet
Danu Paing
bowler
Gantulga Sodbileg
no information yet
Htun Nay Lin
bowler
Jamyansuren Davaasuren
batsman
Ko Aung Ko
all rounder
Ko SwannHtet Ko
bowler
Natsagdorj Sanchir
no information yet
Maw Lwin
no information yet
Nyambaatar Naranbaatar
batsman
Oo Htet Lin
batsman
Od Lutbayar
wicket keeper
Soe Nyein Cham
all rounder
Shurentsetseg Zoljavkhlan
no information yet
Thu Ko Ko Lin
bowler
Turmunkh Tumursukh
all rounder
Tun Ye Naing
wicket keeper
Vivekanandan Mohan
no information yet
Wai Pyae Phyo
all rounder
Match has not started yet