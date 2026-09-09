Squads Mongolia vs Myanmar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 14.10.2026

T20i

MON
MON
MYA
MYA

Playing

MON
MON
MYA
MYA
First TeamSecond Team
Amarmend Temullen

no information yet

Batjargal Turbold

no information yet

Aung Thu Ya

wicket keeper

Batkhuyag Enkhbat

no information yet

Aye Khin

batsman

Ganbold Gandemberel

no information yet

Gantulga Sodbileg

no information yet

Ko Aung Ko

all rounder

Natsagdorj Sanchir

no information yet

Maw Lwin

no information yet

Od Lutbayar

wicket keeper

Soe Nyein Cham

all rounder

Shurentsetseg Zoljavkhlan

no information yet

Tun Ye Naing

wicket keeper

Vivekanandan Mohan

no information yet

Wai Pyae Phyo

all rounder

Bench

MON
MON
MYA
MYA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet