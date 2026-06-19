Squads New Zealand vs Ireland T20i ICC T20 World Cup, Women 19.06.2026

T20iRose Bowl, Hampshire
NZL
NZL

140

IRL
IRL

136

Playing

NZL
NZL
IRL
IRL
First TeamSecond Team
Hunter Amy

wicket keeper

Gaze Izzy

wicket keeper

Lewis Gaby

batsman

Kerr Amelia

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Paul Leah

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Tector Alice

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Kerr JM

bowler

Kelly Arlene

all rounder

Illing Bree

all rounder

Bench

NZL
NZL
IRL
IRL
First TeamSecond Team
Devine Sophie

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Delany Laura

all rounder