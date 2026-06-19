Squads New Zealand vs Ireland T20i ICC T20 World Cup, Women 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Hunter Amy
wicket keeper
Gaze Izzy
wicket keeper
Lewis Gaby
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Prendergast Orla
all rounder
Green Maddy
batsman
Stokell Rebecca
batsman
Halliday Brooke
batsman
Paul Leah
all rounder
Sharp Izzy
all rounder
Tector Alice
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Little Louise
batsman
Kerr JM
bowler
Kelly Arlene
all rounder
Patel Nensi
bowler
Maguire Aimee
bowler
Mair Rosemary
bowler
McBride Lara
batsman
Illing Bree
all rounder
Murray Cara
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Devine Sophie
all rounder
Canning Ava
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Coulter Reilly Christina
batsman
Inglis Polly
wicket keeper
Dalzell Alana
batsman
Tahuhu Lea
bowler
Delany Laura
all rounder