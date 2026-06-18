Squads West Indies vs Scotland T20i ICC T20 World Cup, Women 18.06.2026

T20iHeadingley Stadium, Leeds
WIN
WIN

153

SCO
SCO

146

Playing

WIN
WIN
SCO
SCO
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Taylor Stafanie

all rounder

McColl Megan

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Lister Ailsa

wicket keeper

Fontenla Gabriella

no information yet

Bench

WIN
WIN
SCO
SCO
First TeamSecond Team
James Zaida

all rounder

Maciera Maisie

all rounder