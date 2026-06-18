Squads West Indies vs Scotland T20i ICC T20 World Cup, Women 18.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Joseph Qiana
bowler
Carter Darcey
all rounder
Matthews Hayley
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Bryce Kathryn
all rounder
Dottin Deandra
all rounder
Bryce Sarah
wicket keeper
Taylor Stafanie
all rounder
McColl Megan
all rounder
Henry Chinelle
all rounder
Lister Ailsa
wicket keeper
Claxton Jahzara
bowler
Chatterji Priyanaz
all rounder
Glasgow Jannillea
batsman
Slater Rachel
bowler
Alleyne Aaliyah
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Fletcher Afy
bowler
Abel Chloe
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Fontenla Gabriella
no information yet
Mangru Mandy
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Hector Shawnisha
bowler
Bell Olivia
bowler
James Zaida
all rounder
Maciera Maisie
all rounder
Munisar Ashmini
bowler
Maqsood Abtaha
bowler