Match details New Zealand vs Sri Lanka Test Test Series New Zealand vs Sri Lanka 03.02.2027

Test

NZ
NZ
SRI
SRI

Match Info

Match:Test Series New Zealand vs Sri Lanka 2027
Date:Wednesday, February 03, 2027 - Tuesday, February 16, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, February 03, 2027 10:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

New Zealand Squad

PlayersBlundell Tom, Conway Devon, Henry Matt, Kuggeleijn Scott, Latham Tom, Mitchell Daryl, Nicholls Henry, Southee Tim, Tickner Blair, Williamson Kane, Young Will
Benchno information yet

Sri Lanka Squad

PlayersChandimal Dinesh, de Silva Dhananjaya, Dickwella Niroshan, Fernando Asitha, Fernando Oshada, Fernando Vishwa, Jayasuriya Prabath, Karunaratne Chamika, Karunaratne Dimuth, Kumara Lahiru, Madushka Nishan, Mathews Angelo, Mendis Kamindu, Mendis Kusal, Mendis Ramesh, Rajitha Kasun, Rathnayake Milan
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet