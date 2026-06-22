Match details Texas Super Kings vs Mi New York T20 Major League Cricket 22.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

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Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Mi New York won the toss and opt to bat
Time:Monday, June 22, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Texas Super Kings Squad

PlayersRossouw Rilee, Mukkamalla Saiteja, Ferreira Donovan, Patel Smit, Mulder Wiaan, Ranjane Shubham, Kumar Milind, Silva Amshi de, Milne Adam, Viljoen Hardus, Hosein Akeal
BenchBurger Nandre, De Silva Amshi, Du Plessis Faf, Lamba Abhimanyu, Maharaj Keshav, Mohsin Mohammad, Savage Calvin, Tromp Joshua

Mi New York Squad

PlayersDe Kock Quinton, Patel Monank, Pooran Nicholas, Singh Tajinder, Pollard Kieron, Bosch Corbin, Shepherd Romario, Patel Sunny, Anderson Corey, Ugarkar Rushil, Boult Trent
BenchAhmadzai Faisal Khan, Chopra Agni, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kenjige Nosthush, Kohli Virat, Luus Tristan, Phillips Glenn, Rickelton Ryan, Root Joe, Singh Kunwarjeet, Williamson Kane

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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