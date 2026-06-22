Match details Texas Super Kings vs Mi New York T20 Major League Cricket 22.06.2026
Match Info
|Match:
|Major League Cricket 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|Mi New York won the toss and opt to bat
|Time:
|Monday, June 22, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Texas Super Kings Squad
Mi New York Squad
Venue Guide
|Stadium
|AirHogs Stadium
|City
|Grand Prairie, TX
|Capacity
|6000
|Ends
|Hosts to