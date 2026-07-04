Nisala Tharaka Gamage

Nisala Tharaka Gamage

bowler

Full name:Nisala Tharaka Gamage
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches918140
Innings1487840
Overs1660.2463.0122.2
Balls---
Maidens178153
Runs66422621928
Wickets2108546
Avg31.6230.8320.17
SR47.4332.6815.95
Eco45.667.58
BB843
4w720
5w800
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches918140
Innings1295327
Not outs19129
Runs2104576237
Balls Faced3909824228
Avg19.1214.0413.16
SR53.8269.9103.94
Fours2424818
Fifties1010
Sixies1497
Highest848345
Hundreds000

Nisala Tharaka Gamage Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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