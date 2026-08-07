Riyad Latiff

Riyad Latiff

Full name:Riyad Latiff
Nationality:Guyana

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Riyad Latiff Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

UpcomingBarbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

GAW

GAW

Another Players

Tahir, Imran

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Gurbaz, Rahmanullah

Gurbaz, Rahmanullah