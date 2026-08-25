Shian Brathwaite

Shian Brathwaite

wicket keeper

Full name:Shian Brathwaite
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Barbados Tridents

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches8
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches8
Innings8
Not outs0
Runs85
Balls Faced156
Avg10.62
SR54.48
Fours5
Fifties0
Sixies5
Highest42
Hundreds0

Shian Brathwaite Schedule & Results

Caribbean Premier League

ResultAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

(10 ov.) 61/3

BTR

BTR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

BTR

BTR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BTR

BTR

UpcomingBarbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Tridents vs St. Lucia Kings

Barbados Tridents vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

STL

STL

UpcomingBarbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Miller, David

Miller, David

Nurse, Ashley

Nurse, Ashley

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

Tector, Harry

Tector, Harry

Khan, Imran

Khan, Imran

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Holder, Jason

Holder, Jason

Singh, Robin

Singh, Robin