Match details Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 16.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, September 16, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Barbados Tridents Squad
Jamaica Kingsmen Squad
|Players
|Arif Mohammad Tayyab, Ayub Saim, Blades Jediah, Carty Keacy, Hendricks Reeza, Jahangir Shayan, Khan Hassan, Khan Usman, Lawes Vitel, Mckenzie Kirk, Morrison Romaine, Parris Shaqkere, Paul Keemo, Pittman Kelvin, Powell Rovman, Royal Jeavor, Russell Andre, Sadaqat Maaz, Shah Hunain, Smith Odean
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Kensington Oval
|City
|Bridgetown
|Capacity
|11000
|Ends
|Malcolm Marshall End
|Hosts to
Match has not started yet