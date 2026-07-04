Chattogram Division Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Chattogram Division

Khan, Usman

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Ali, Yasir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Sukkur, Irfan

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Ferdous, Rahatul

Bangladesh

Hossain, Ifran

Bangladesh

Rahman, Sadikur

Bangladesh

Fernando, Binura

Sri Lanka

Ali, Shykat

Bangladesh

Hossain, Sabbir

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Mridha, Maruf

Bangladesh

Hossain, Rubel

Bangladesh

Hossain, Shahadat

Bangladesh

Clark, Graham

England

Ayub, Marshall

Bangladesh

Murad, Hasan

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Jibon, Sheikh Paevez

Bangladesh

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Nafay, Khawaja

Rohan, Ashraful Hasan

Bangladesh

Rubel, Gazi Md