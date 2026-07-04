Follow us
Khan, Usman
Pakistan
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Mahmud, Hasan
Hossain, Shamim
Wasim Jr, Mohammad
Iqbal, Tamim
Ali, Yasir
Islam, Shoriful
Hasan Joy, Mahmudul
Ahmed, Khaled
Hossain Emon, Parvez
Sukkur, Irfan
Hasan, Mehedi
Ferdous, Rahatul
Hossain, Ifran
Rahman, Sadikur
Fernando, Binura
Sri Lanka
Ali, Shykat
Hossain, Sabbir
Haque, Mominul
Hasan, Nayeem
Mridha, Maruf
Hossain, Rubel
Hossain, Shahadat
Clark, Graham
England
Ayub, Marshall
Murad, Hasan
Akbari, Zubaid
Afghanistan
Milantha, Lahiru
Jibon, Sheikh Paevez
Mithun, Mohammad
Nafay, Khawaja Muhammad
Nafay, Khawaja
Rohan, Ashraful Hasan
Rubel, Gazi Md