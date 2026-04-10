Graham Clark

Graham Clark

batsman

Full name:Graham Clark
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Durham

Sunrisers Leeds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches515396
Innings735
Overs15.59.04.2
Balls---
Maidens010
Runs585066
Wickets240
Avg2912.50
SR47.513.50
Eco3.665.5515.23
BB130
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches515396
Innings825393
Not outs325
Runs241918412224
Balls Faced442020861529
Avg30.6236.0925.27
SR54.7288.25145.45
Fours305230251
Fifties13913
Sixies231966
Highest119141102
Hundreds441

Graham Clark Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Haque Jr, Enamul

Haque Jr, Enamul

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Lewis, Kennar

Lewis, Kennar

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan