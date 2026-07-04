Central Stags Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Central Stags

Hay, Gregory Robert

New Zealand

Bracewell, Doug

New Zealand

Rance, Seth

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Small, Bevan James

New Zealand

Wheeler, Ben

New Zealand

Smith, Benjamin Seth

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Leopard, Christian Kevin

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Wiggins, Bayley

New Zealand

Field, Joey

New Zealand

Clark, William

New Zealand

Toole, Raymond

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Hughes, Mason Gareth

New Zealand

Heaphy, Curtis

New Zealand

Cobb, Josh

England

Boyle, John Christopher Thwaites

New Zealand

Trego, Peter

England

Findlay, Toby Aitken

Forde, Matthew

Barbados

Schreuder, Ewald

New Zealand

Johal, Harjot

New Zealand

Claydon, Mitchell

England

Noema-Barnett, Kieran

New zealand

McCone, Ryan James

New zealand

Jayawardene, Mahela

Sri lanka

Ludick, Willem

South africa

Weeks, Matthew

Australia

Patel, Navin

New zealand

Watson, Todd

New zealand

Murray, Felix

New zealand

Frew, Jesse

New zealand

Stoyanoff, Ben

New zealand

Watson, Ryan

New zealand

Hook, Stefan

New zealand

Schaw, Angus

Cassidy, Sam James

New zealand