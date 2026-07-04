East Zone Cricket Team Players

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East Zone

Shami, Mohammed

India

Kishan, Ishan

India

Kumar, Mukesh

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Deep, Akash

India

Gharami, Sudip Kumar

India

Majumdar, Anustup

India

Senapati, Subhranshu Pradeep

India

Roy, Anukul

India

Porel, Abhishek

India

Parag, Riyan

India

Ahmed, Shahbaz

India

Tiwary, Saurabh

India

Murasingh, Manisankar

India

Das, Rishav

India

Singh, Virat

India

Singh, Utkarsh

India

Hussain, Mukhtar

India

Kushagra, Kumar

India

Choudhury, Avinav

India

Mishra, Shantanu

India

Das, Denish Paramananda

India

Nadeem, Shahbaz

India

Deobrat Singh, Kumar

India

Nazim Siddiqui

India

Saurabh, Bipin

India

Porel, Ishan

India

Pattnaik, Sandeep Pradeep

India

Chatterjee, Sudip

India

Shukla, Rahul

India

Jhunjhunwala, Abhishek

India

Tiwary, Manoj

India

Singh, Sarabdeep

India

Paul, Sridam

India

Jaiswal, Suraj Sindhu

India

Pratap Singh, Veer

India