Follow us
Irfan Khan, Mohammad
Pakistan
Khan, Zaman
Masood, Saad
Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq
Khan, Mubasir
Shahzad, Khurram
Akram, Wasim
Ali, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Asfand, Ali
Ibtisam, Mohammad
Wali, Taj
Tariq, Abuzar
Waqas, Ali
Chishti, Attiq
England
Faizan Khan, Mohammad
India
Ghumman, Azeem
Raza, Asad
Shehzad, Khurram
Maqsood, Waqas
Khan, Abubakar
Ahmed, Raees
Sultan, Taimur
Abdullah, Ahmed Safi
Irfan, Mohammad
Nawab, Arham
Samad, Abdul
Nasir, Asim
Nabeel, Mohammad
Zafar, Muhammad
Mehdi, Bilal
Afzal, Mohammad
Qurban, Muhammad
Gul, Muhammad Shahzad
Saqib, Sameer
Akhtar, Shahzad
Khan, Taimur
Khan, Jahandad
Faizan, Muhammad
Saleem, Mohammad
Rehman, Atiq-ur
Shah, Yasir
Zeeshan, Mohammad
Ali, Sadaqat
Faizan, Mohammad
Nasir, Mustafa
Afridi, Afaq
Hasan, Raza
Kashif, Mohammad
Qamar, Momin
Rehman, Ibtisam
Ali, Kashif
Ali Khan, Daniyal
Ur-Rehman, Atiq
Ul Haq, Faham
Khan, Kamran