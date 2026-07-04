Faisalabad Region Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Faisalabad Region

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan

Akram, Wasim

Ali, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Ibtisam, Mohammad

Wali, Taj

Pakistan

Tariq, Abuzar

Waqas, Ali

Pakistan

Chishti, Attiq

England

Faizan Khan, Mohammad

India

Ghumman, Azeem

Pakistan

Raza, Asad

Pakistan

Shehzad, Khurram

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Khan, Abubakar

Pakistan

Ahmed, Raees

Pakistan

Sultan, Taimur

Pakistan

Abdullah, Ahmed Safi

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Nawab, Arham

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Nasir, Asim

Nabeel, Mohammad

Zafar, Muhammad

Pakistan

Mehdi, Bilal

Afzal, Mohammad

Qurban, Muhammad

Gul, Muhammad Shahzad

Saqib, Sameer

Akhtar, Shahzad

Khan, Taimur

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Faizan, Muhammad

Pakistan

Saleem, Mohammad

Pakistan

Rehman, Atiq-ur

Shah, Yasir

Pakistan

Zeeshan, Mohammad

Pakistan

Ali, Sadaqat

Faizan, Mohammad

Nasir, Mustafa

Pakistan

Afridi, Afaq

Pakistan

Hasan, Raza

Pakistan

Kashif, Mohammad

Pakistan

Qamar, Momin

Pakistan

Rehman, Ibtisam

Faizan Khan, Mohammad

Pakistan

Ali, Kashif

Shahzad, Khurram

Pakistan

Ali Khan, Daniyal

Pakistan

Ur-Rehman, Atiq

Khan, Zaman

Ul Haq, Faham

Pakistan

Khan, Kamran