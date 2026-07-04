Goa Cricket Team Players

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Goa

Dinda, Ashok

India

Bisla, Manvinder

India

Yadav, Lalit

India

Tripathi, Rahul

India

Prabhudessai, Suyash

India

Tendulkar, Arjun Sachin

India

Patel, Smit

India

Ranjane, Shubham

India

Koushik, V

India

Verma, Amit

India

Malik Shirur

India

Harikant, Rajashekhar Surendra

India

Siddharth, KV

India

Kadam, Rohan

India

Gadekar, Ishaan Prasad

India

Wagha Misal, Darshan

India

Arunkumar Garg, Lakshay

India

Gaonkar, Deepraj Devdas

India

Singh, Vikash Kanwar

India

Tari, Shubham

India

Sawkar, Tunish

Bakhale, Kashyap

India

Alemao, Felix Bernado

India

Das, Krishna

India

Wagh, Shrikant

India

Kauthankar, Snehal Suhas

India

Redkar, Mohit Sandeep

India

Lad, Siddhesh

India

Parab, Heramb

India

Dubhashi, Samar Shravan

India

Khutkar, Manthan

India

Naik, Ruthvik

India

Pinto, Keith

India

Mehta, Rahul

India

Pandrekar, Amulaya Govind

India

Prabhudessai, Vijesh Mahesh

India

Tejrana, Abhinav

India

Desai, Shubham

Faisal Thota, Azaan Mohammed

India

Mishra, Samit

Kasvankar, Yash