Harare Hurricanes Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Harare Hurricanes

Burger, Nandre

South Africa

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Neesham, Jimmy

New Zealand

Gleeson, Richard

England

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Patel, Samit

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Pathan, Irfan

India

Uthappa, Robin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Siddique, Junaid

Bangladesh

Jansen, Duan

South Africa

Munsey, George

Scotland

Hossain, Rishad

Bangladesh

Alam, Aftab

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Perera, Janishka

Sri Lanka

Lewis, Kennar

Grenada

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Morgan, Eoin

England

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Shah, Khalid

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Alam, Aftab