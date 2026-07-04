Kurunegala Youth CC Cricket Team Players

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Kurunegala Youth CC

Maneeshan, Gayan

Sri Lanka

Premaratne, Aravinda

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Jayalath, Dilan

Sri Lanka

Fernando, Naveen

Sri Lanka

Edirisinghe, Lakshan

Sri Lanka

Kellepotha, Prasad

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Sri Lanka

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Sri Lanka

Auwardt, Dilanka

Sri Lanka

Peiris, Sachintha

Sri Lanka

Silva, Kosala Ravindu

Sri Lanka

Sarosh, Rajapaksha Mudiyanselage Rishi Adishtan

Sri Lanka

Polgampola, Thanushka Dilhara

Sri Lanka

Gayashan, Dileepa

Ekanayake, Kavindu

Wijesinghe, Tharinda

Sri Lanka

Weerasinghe, Gayana

Sri Lanka

Thennakoon, Amesh

Tyron, Shiwakumar

Sri Lanka

Kollure, Dilshan

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Akurugoda, Aravinda

Sri Lanka

Weeranga, Kasun

Sri Lanka

Madhushanka, Maddege Yohan Suresh

Sri Lanka

Mohsin, Mohammad

Pakistan