Follow us
Akram, Qasim
Pakistan
Ali, Zeeshan
Hong Kong, China
Hafeez, Mohammad
Asif, Umaid
Naseem Shah
Irfan, Shawaiz
Qadir, Usman
Khan, Bilal
Oman
Nasim, Saad
Abbas, Mohammad
Lynn, Chris
Australia
Imam-ul-Haq
Khan, Amir
Agha, Salman Ali
Butt, Imran
Bhatti, Kashif
Nawaz, Hamza
Ali, Abid
Bashir, Ahmed
Salahuddin, Usman
Siddiq, Umar
Shafiq, Ali
Shah, Hunain
Fayyaz, Salman
Mehran, Asfand
Zaid, Muhammad
Singh, R R
India
Rehman, Haseeb Ur
Ibrahim, Hashim
Fayyaz, Fakhir
Waheed, Mohammad
Ahmad, Nisar
ul Haq, Ibtasam
Khan, Farhan
Asadullah
Ahmed, Attyab
Butt, Hammad
Arsalan, Muhammad
Mirza, Mohammad
Rizwan, Mohammad
Zahid, Mohammad
Yousuf, Farhan
Aziz, Shahid
Baloch, Ali Hassan
Zahoor, Hamza
Asif, Abdullah
Razzaq, Ali