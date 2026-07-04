Lahore Region Blues Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Lahore Region Blues

Akram, Qasim

Pakistan

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Khan, Bilal

Oman

Nasim, Saad

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Lynn, Chris

Australia

Imam-ul-Haq

Pakistan

Khan, Amir

Agha, Salman Ali

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Nawaz, Hamza

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Bashir, Ahmed

Pakistan

Salahuddin, Usman

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Fayyaz, Salman

Pakistan

Mehran, Asfand

Pakistan

Zaid, Muhammad

Pakistan

Singh, R R

India

Rehman, Haseeb Ur

Ibrahim, Hashim

Fayyaz, Fakhir

Waheed, Mohammad

Pakistan

Ahmad, Nisar

Pakistan

ul Haq, Ibtasam

Pakistan

Khan, Farhan

Pakistan

Asadullah

Pakistan

Ahmed, Attyab

Pakistan

Butt, Hammad

Pakistan

Arsalan, Muhammad

Pakistan

Mirza, Mohammad

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Zahid, Mohammad

Pakistan

Yousuf, Farhan

Pakistan

Aziz, Shahid

Baloch, Ali Hassan

Pakistan

Zahoor, Hamza

Pakistan

Asif, Abdullah

Razzaq, Ali