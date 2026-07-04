Meghalaya Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Meghalaya

Anirudh, Balchander

India

Yadav, Sanjay

India

Sangma, Larry

India

Kumar, Abhishek

Bishnoi, Rajesh

India

Verma, Nahul

Sangma, Arien Bonchang

India

Mylliempdah, Sylvester

India

Sen, Amiangshu

India

Charak, Anish

Choudhary, Akash Kumar

India

Gurung, Ram Seeta

Sangma, Chengkam

India

Marak, Kilco

India

Shylla, Mewada

Singh, Lakhan

India

Hynniewta, Riboklang Dilin

India

Kurkalang, Sanvert Bernard

Sangma, Junjun Mark

India

Khurana, Chirag

India

Nagar, Yogesh

India

Choudhary, Abhay

India

Negi, Abhay

India

Bhatewara, Arpit

India

Sangma, Dipu

India

Das, Swarajeet Bijoy

India

Dey, Bijon

India

Bora, Aryan

India

Lyngdoh, Kishan

India

Shangpliang, Bamanbha Jesperly

Kumar, Sumit

Sachdeva, Jaskirat Singh

India

Duhan, Ajay

India

Warbah, Roshan

India

Siddique, Nafees Saheb

India

Phukan, Hemant

India

Joshi, Adarsh

India

Thabah, Ibitlang

India

Sangma, Roberth

India

Chakraborty, Nishanta

India

Pushp, Chaman

India

Dalal, Rahul

India

Agarwal, Kush

India

Chettri, Swastic

India

Nongrum, Aaron

India

Bisht, Puneet

India