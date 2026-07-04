Paarl Royals Cricket Team Players

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Paarl Royals

Verreynne, Kyle

South Africa

Miller, David

South Africa

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Tribe, Asa Mark

Jersey

Fortuin, Bjorn

South Africa

Yusuf, Codi Ethan

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Motie, Gudakesh

Guyana

Dudgeon, Keith

South Africa

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Hermann, Rubin

South Africa

Potgieter, Delano

South Africa

Root, Joe

England

Lawrence, Dan

England

Owen, Mitchell J

Australia

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Hain, Sam

England

Bethell, Jacob Graham

England

Karthik, Dinesh

India

John A Turner

England

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Cele, Okuhle

South Africa

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Marais, Dewan

South Africa

Viljoen, Hardus

South Africa

Mokoena, Nqobani

South Africa

Lion-Cachet, Keagan

South africa

Rew, Thomas

England

Basson, JJ

South Africa