Samuel Robert Hain

Samuel Robert Hain

batsman

Full name:Samuel Robert Hain
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hobart Hurricanes

Paarl Royals

Trent Rockets

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches211864112
Innings0400
Overs07.100
Balls----
Maidens0000
Runs03500
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco04.8800
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches211864112
Innings218862109
Not outs0181027
Runs106676730043424
Balls Faced1001500134622541
Avg5339.857.7641.75
SR10645.1186.77134.75
Fours8791274312
Fifties1361725
Sixies0132088
Highest89208161112
Hundreds017101

Samuel Robert Hain Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(15 ov.) 151/3

GLO

GLO

One-Day Cup

The Hundred

Sam Hain News

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For those who want to get to know cricketer Sam Hain better, all the latest information about him is presented here: from the results of past matches to his participation in tournaments.

ILT20| Twitter reacts to Kuggeleijn's splendid four-fer as Dubai Capitals thrash Knight Riders in eliminator

ILT20| Twitter reacts to Kuggeleijn's splendid four-fer as Dubai Capitals thrash Knight Riders in eliminator

Dubai Capitals beat Abu Dhabi Knight Riders by 85 runs earning them a spot in Qualifier 2 in Abu Dhabi. Chasing a total of 189 runs, the Knight Riders couldn't capitalize on their batting as the Capitals' precise bowling display proved decisive, leading to their elimination from the league.

Sam Hain12:10 AM, 26 January, 2024

ILT20 | Twitter lauds Raza-Billings partnership as Dubai Capitals thrash Abu Dhabi Knight Riders

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‌MLR vs HH I Twitter applauds Hobart Hurricane’s steady win against minnows Renegades in the Big Bash League

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The Hundred | Twitter praises Sam Hain as he smacks a no-look reverse scoop to earn boundary

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