John Andrew Turner

John Andrew Turner

bowler

Full name:John Andrew Turner
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Hampshire

Lancashire

Paarl Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches31511
Innings51511
Overs44.3102.037.0
Balls---
Maidens961
Runs105529247
Wickets102721
Avg10.519.5911.76
SR26.722.6610.57
Eco2.355.186.67
BB553
4w000
5w120
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches31511
Innings491
Not outs061
Runs11341
Balls Faced29741
Avg2.7511.330
SR37.9345.94100
Fours210
Fifties000
Sixies010
Highest7121
Hundreds000

John Andrew Turner Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

(1 ov.) 12/0

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Orr, Ali

Orr, Ali

Miller, David

Miller, David

Alsop, Tom

Alsop, Tom