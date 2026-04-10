John Andrew Turner

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Lancashire vs Derbyshire
County Championship
LAN
351
DER
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Hampshire vs Glamorgan
County Championship
HAM
GLA
(96 ov.) 353/1
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Lancashire vs Middlesex
County Championship
LAN
201
MID
(9 ov.) 38/2
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Surrey vs Hampshire
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
Lancashire vs Kent
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Derbyshire vs Lancashire
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Glamorgan vs Hampshire
County Championship
GLA
HAM
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Nottinghamshire vs Hampshire
County Championship
NOT
HAM
Leicestershire vs Hampshire
County Championship
LEI
HAM
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS