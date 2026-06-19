Mohammad Waqar Salamkheil

Mohammad Waqar Salamkheil

Full name:Mohammad Waqar Salamkheil
Nationality:Afghanistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm spin

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

Hobart Hurricanes

Paarl Royals

Seattle Orcas

St. Kitts and Nevis Patriots

Mohammad Waqar Salamkheil Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

ResultMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

179

SEA

SEA

(18 ov.) 157/4

ResultSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

190

SAN

SAN

194

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BTR

BTR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

SKN

SKN

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Wright, Mac

Wright, Mac

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Simhadri, Phani

Simhadri, Phani

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Miller, David

Miller, David