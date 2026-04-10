Zach Benjamin Lion-Cachet

Zach Benjamin Lion-Cachet

batsman

Full name:Zach Benjamin Lion-Cachet
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Netherlands

Paarl Royals

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs34
Balls Faced50
Avg34
SR68
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest34
Hundreds0

Zach Benjamin Lion-Cachet Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Cooper, Tom

Cooper, Tom

Ahmed, Musa Nadeem

Ahmed, Musa Nadeem

Roy, Alexander

Roy, Alexander

Ahmad, Musa

Ahmad, Musa

Nashier, Udit

Nashier, Udit

Miller, David

Miller, David

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom