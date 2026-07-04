Perth Scorchers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Perth Scorchers

Devine, Sophie

New Zealand

Tryon, Chloe

South Africa

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Edwards, Charlotte

England

Mooney, Beth

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Winfield, Lauren

England

Sciver-Brunt, Katherine Helen

England

Glenn, Sarah

England

King, Alana

Australia

Delany, Laura

Ireland

Barsby, Jemma

Australia

Newton, Thamsyn

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Mack, Katie

Australia

Scholfield, Paige

England

Kemp, Freya

England

Mackeon, Ines

France

Halliday, Brooke

New Zealand

Cleary, Piepa

Australia

Suwandewi, Ni Made Putri

Indonesia

Campbell, Stella

Australia

Hoskin, Ebony

Australia

Redmayne, Georgia

Australia

Ferling, Holly

Australia

Leeson, Carly

Australia

Griffith, Lisa

Australia

Piparo, Chloe

Australia

Darke, Maddy

Australia

Mills, Lilly

Australia

Edgar, Amy

Britcliffe, Zoe

Australia

Wyllie, Georgia L

Australia

Ainsworth, Chloe

Australia

Duffin, JE

Australia

Down, Lauren

New zealand

Manolini, Shay

Australia

Devchand, Bhavi

Australia

White, Maddie

Australia

McGrath, Rebecca

Strange, Ruby

Australia