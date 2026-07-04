South Australia Redbacks Cricket Team Players

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South Australia Redbacks

Carey, Alex

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Sangha, Jason

Australia

Lehmann, Jake

Australia

Winter, Nick

Australia

Smith, Kelvin

Australia

Conway, Harry

Australia

Nielsen, Harry

Australia

Grant, David

Australia

Weatherald, Jake

Australia

McAndrew, Nathan John

Australia

Carder, Jake

Australia

Doggett, Brendan

Australia

Thornton, Henry

Australia

Johnson, Spencer

Australia

McSweeney, Nathan

Australia

Pope, Lloyd

Australia

Drew, Daniel

Australia

Manenti, Benjamin

Australia

Hunt, Henry

Australia

Scott, Liam

Australia

Kelly, Thomas

Australia

Capel, Bailey

Australia

Brazell, Kyle

Buckingham, Jordan

Australia

Cahill, Aidan

Australia

Higgins, Isaac

Australia

Matthias, Harry

Australia

King, Ryan

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Jacobs, Hanno

United Arab Emirates

Manenti, Harry John

Italy

Liam Winter, Jake

Australia

McFadyen, Noah

Australia

Shane Berry, Darren

Australia

Wadia, Jerrssis

Thompson, Campbell