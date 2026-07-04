Follow us
Carey, Alex
Australia
Head, Travis Michael
Sangha, Jason
Lehmann, Jake
Winter, Nick
Smith, Kelvin
Conway, Harry
Nielsen, Harry
Grant, David
Weatherald, Jake
McAndrew, Nathan John
Carder, Jake
Doggett, Brendan
Thornton, Henry
Johnson, Spencer
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Drew, Daniel
Manenti, Benjamin
Hunt, Henry
Scott, Liam
Kelly, Thomas
Capel, Bailey
Brazell, Kyle
Buckingham, Jordan
Cahill, Aidan
Higgins, Isaac
Matthias, Harry
King, Ryan
Harvey, Mackenzie
Fraser-McGurk, Jake
Jacobs, Hanno
United Arab Emirates
Manenti, Harry John
Italy
Liam Winter, Jake
McFadyen, Noah
Shane Berry, Darren
Wadia, Jerrssis
Thompson, Campbell