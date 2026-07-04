Follow us
Bruce, Tom
New Zealand
Leask, Michael
Scotland
Wallace, Craig
Cameron, Scott
Jones, Michael
Mackintosh, Tom
Coetzer, Kyle
Berrington, Richie
Jarvis, Jack
Australia
Sharif, Safyaan
Cross, Matty
Watt, Mark
Munsey, George
Sole, Chris
Tahir, Hamza
Greaves, Christopher Nicholas
Naylor, Liam
McBride, Christopher
McMullen, Brandon
Wheal, Brad
Currie, Bradley
Davey, Josh
Umeed, Andrew
Davidson, Olly
Smith, Ruaidhri
Tear, Charlie
Evans, Alasdair
Neill, Adrian
Hairs, Ollie
Main, Gavin
Jones, Mackenzie
Gould, Owen
Bradburn, Grant
Cassell, Charlie
Davidson, Jasper
McCreath, Finlay
Jones, Ollie
Ihsan, Zainullah